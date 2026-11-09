Doğuştan engelli caretta Lübnan kıyısına ulaştı

ANTALYA'NIN Belek sahilinde doğuştan bir arka yüzgeci bulunmadığı belirlenen ve DOA adı verilen caretta caretta, uydu takip cihazıyla izleniyor. Dünyada bilinen ilk ve tek doğuştan uzuv gelişmemiş deniz kaplumbağası olan DOA, 25 Temmuz'da denize bırakılmasının ardından 541 kilometre yol kat ederek Lübnan kıyılarına ulaştı.

BİLİMSEL OLARAK İNCELENİYOR

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekipleri tarafından takip edilen DOA'nın, veteriner muayenesi ve röntgen incelemesinde yüzgecinin sonradan kopmadığı, doğuştan gelişmediği belirlendi. Yuvasını açmakta zorlanan kaplumbağanın yüzeye bıraktığı yumurtalar ise ekipler tarafından uygun derinlikteki yuvaya taşınarak korumaya alındı. Uzmanlar, uydu verileriyle DOA'nın göç rotasını ve hareketlerini diğer carettalarla karşılaştırarak bilimsel incelemelerini sürdürüyor.