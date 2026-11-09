Gözler Kabine toplantısında

KABİNE, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi emeklilere yönelik maaş düzenlemesi. Fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci, ABD-İran gerilimi ve COP31 Antalya Zirvesi de ele alınacak. Tüm emeklilere enflasyon artışının dışında ilave bir düzenleme yapılacak. Bütçe maratonunun ardından hazırlanacak kanun teklifi Meclis'e sunulacak. Kabine toplantısında fon soruşturmasına dair ayrıntılar da ele alınacak. Soruşturmanın adli boyutunun yanı sıra, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımcılara yönelik ara ödemelerin detayları da gündemde olacak. Terörsüz Türkiye süreci de Kabine'nin gündem maddeleri arasında. Örgütün silah bırakma takviminde gelinen aşama, güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında Kabine'de değerlendirilecek. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

COP31 İÇİN YOL HARİTASI

ERDOĞAN, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin barış için gayret göstermeye devam edeceğini vurguladı. Erdoğan'ın Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretin yansımaları da toplantıda ele alınacak. Ayrıca Erdoğan ve Kabine üyeleri COP31 Antalya Zirvesi'ne ilişkin yol haritasını gözden geçirecek.