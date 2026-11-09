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Hububat ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Hububat ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı

TÜRKİYE'NİN hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk 10 ayında 9,9 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre sektörün ekim ayı ihracatı 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ayçiçek yağı 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle ilk sırada yer aldı. En fazla ihracat yapılan ülke 1.2 milyar dolarla Irak olurken, ABD 735.8 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Sektör temsilcileri, Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesinin ihracat açısından önemli avantaj sağladığını belirtirken, ham madde tedarikinin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.

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