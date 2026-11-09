İlk hedef sıfır atık

COP31 sloganını "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" olarak belirleyen Türkiye, iklim krizi ile mücadelede dünyayı bir an önce harekete geçirmek için küresel çaptaki 10 önceliği gündeme taşıyacak. Bunlardan ilki Sıfır Atık Hareketi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası çalışmaları da Antalya'da tanıtılacak. COP31 kapsamında Mavi Bölge'de oluşturulan Sıfır Atık Müzesi, beş yapraklı mimarisi ve ziyaretçilere sunacağı deneyimlerle öne çıkarken, müzede bir fincan kahvenin çevresel etkisini anlatan "Görünmeyen Atık" sergisi de yer alacak. Ziyaretçiler günlük tüketim alışkanlıklarının doğaya etkilerini, geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamalarını inceleyebilecek.

'KASA' PROJESİ

ZİRVENİN Yeşil Bölgesi'nde ise Anadolu, Osmanlı, kıyı ve dünya mutfaklarını buluşturan "Harman" restoranı hizmet verecek. Restoranda yemek hazırlığı sırasında ortaya çıkan gıda artıklarının farklı ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan "23 Dönüşüm Hattı" uygulamasıyla gıda israfının azaltılması hedefleniyor. Öte yandan, 13 Kasım'da tanıtılacak "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam" (KASA) projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 81 ilde kadın elçiler ağı oluşturularak 24 ayda 1 milyon kadına ulaşılması planlanıyor. Projeyle sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması ve kadınların ekonomik katılımının artırılması amaçlanıyor. Bugün ise "Gıdayı Yeniden Düşün. İsrafı Azalt" sloganıyla tanıtılacak "#OneBillion Challenge" girişimiyle gıda kaybı ve israfının ölçülebilir adımlarla azaltılması için küresel çağrı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile FoodCloud temsilcilerinin katılacağı lansmanın ardından düzenlenecek "Food Waste Breakthrough" oturumunda gıda işletmeleri, uluslararası ortaklıklar ve iklim eylemi ele alınacak.