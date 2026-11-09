Liderlere Finike portakalı

COP31 kapsamında Antalya, kentin yöresel lezzetleriyle dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya Valiliği koordinasyonunda turunç, bergamot ve karyağdı armudundan "COP31 Türkiye Antalya" logolu reçeller hazırlanırken, katılımcılara Manavgat'ın meşhur tahini, pekmez ve Side'nin nar ekşisi de ikram edilecek. Öte yandan Finike'de yaklaşık 10 ton coğrafi işaretli portakal kullanılarak çiçek, kalp ve balık figürleri oluşturuldu. Konferans alanında sergilenecek portakal figürlerinin yanı sıra devlet başkanları ve katılımcılara taze ve kurutulmuş Finike portakalı sunulacak. Ürünlerin üretim ve özelliklerine ilişkin bilgilere ise karekodlar aracılığıyla ulaşılabilecek.