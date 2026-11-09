ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Antalya'dan tüm dünyaya ortak bir çağrı yapacağız. COP31'de aldığımız kararların sahada yansımalarını göreceğiz. 10 madde belirledik. Sıfır Atık yaklaşımını tüm dünyayla paylaşacağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Bakanlık olarak, çocuklara güçlü bir söz hakkı tanıyan, kadınların fikirlerini yeşil dönüşümün merkezine taşıyan ve toplumsal farkındalığı artıran etkinliklerimizi uluslararası katılımcılarla buluşturuyoruz. İklim aksiyonu için bir dönüm noktası olacak COP31 sahnesinde yürüteceğimiz etkinliklere bekliyoruz" açıklamasında bulundu.