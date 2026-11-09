‘Türk halkı her zaman yanımızdaydı’

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şuşa şehri 28 yıl esaret altındaydı, öz milli ruhunu yitirmedi. Kardeş Türk halkı her zaman bizim yanımızdaydı. Sizin verdiğiniz beyanat bütün dünyaya gösterdi ki Türkiye, kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan bunu hiçbir zaman unutmayacak. Azerbaycan, Türk halkına minnettardır. İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak. Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır. Kardeşliğimizi sarsmak isteyenler aramıza giremez. Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur" diye konuştu.