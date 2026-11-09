Türkiye’nin e-ticaret geliri 5 milyar doları aştı

TÜRKİYE 2025 yılında e-ihracattan 5 milyar dolar döviz geliri elde etti. Aynı yıl 11 bin 500'ün üzerinde kişi veya işletme 10 bin doların üzerinde e-ihracat gerçekleştirdi. TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal, yeni dönemde başarı için dil çevirisinin ötesinde teknoloji, yapay zeka ve lokalizasyonun birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Akdal, "e-ihracat artık ticaretin bir parçası, olmazsa olmazı haline geldi. Ancak konu sadece bir e-ticaret sitesini yabancı dile çevirmek değil. Dil, para birimi, ödeme, kargo, sipariş yönetimi ve satış kanallarının birlikte çalışması gerekiyor" dedi.

HAZIRLIK SÜRECİ

E-İHRACATTA teknoloji kullanımının en önemli avantajlarından birinin farklı pazarlara hazırlık sürecini hızlandırmak olduğunu belirten Akdal, geçmişte günler hatta haftalar süren içerik ve dil uyarlamalarının bugün yapay zeka destekli çözümlerle çok daha kısa sürede gerçekleştirilebildiğini söyleyerek, "Bugün dijital çıraklarımız sayesinde süreç saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor" dedi.