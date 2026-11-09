Zehir tacirlerine geçit yok

TİCARET Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk 10 ayında düzenlenen operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ocak-ekim döneminde ele geçirilen uyuşturucunun yanı sıra 9 milyon 261 bin elektronik sigara kartuşu, 105 bin elektronik sigara cihazı, 27 milyon 284 bin makaron, 1 milyon 658 bin paket sigara ve 300 ton 993 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 33 bin 413 litre alkollü içki, 4 bin 530 litre sıvı nikotin ve elektronik sigara likiti ile çok sayıda kaçak ürün yakalandı.

HEPSİ İMHA EDİLİYOR

Risk analizine dayalı çalışmalar kapsamında şüpheli araç, yolcu ve eşyalar X-Ray sistemleri, dedektör köpekler ve ileri teknoloji ekipmanlarla kontrol edildi. Bakanlık, ele geçirilen kaçak ürünlerin gerekli numune işlemlerinin ardından imha edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, insan sağlığını tehdit eden ve kayıt dışı ekonomiyi besleyen kaçak ürünlerin yeniden piyasaya sürülmesinin engellendiği belirtilerek, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.