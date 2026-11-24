a rsaVev, COP31'in gönüllü destekçisi olarak su, enerji ve gıda alanındaki yenilikçi uygulamalarıyla sürdürülebilir gelecek için çözüm arayışına katkı sunuyor. Şirket, tüm projelerinde havadan su üretim teknolojisi, düşük enerji tüketimli ısıtma panelleri, bostanlar ve elektrikli araç şarj istasyonlarına yer veriyor. arsaVev, daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle COP31'in gönüllü destekçileri arasında yerini aldı. Şirket, sürdürülebilir yaşam anlayışını projelerine taşıyarak su, enerji ve gıda alanlarında çevre dostu teknolojileri hayata geçiriyor. HAVADAN SU ÜRETİMİ Dünya genelinde yaklaşık 2,1 milyar kişinin güvenli şekilde yönetilen içme suyuna erişemediğine dikkat çekilen çalışmada, havadan su üretim teknolojisi öne çıkıyor. Atmosferdeki nemi özel soğutma sistemleriyle yoğunlaştırarak suya dönüştüren bu teknoloji, geleneksel su kaynaklarına alternatif ve destekleyici bir çözüm sunuyor. Elde edilen su, filtreleme ve arıtma aşamalarından geçirilerek kullanıma hazır hâle getiriliyor. arsa - Vev, bu sistemi tüm projelerinde kullanıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR? Cihaz, ortam havasını içine çekerek havadaki nemi özel soğutma teknolojisiyle yoğunlaştırır ve suya dönüştürür. Elde edilen su, cihazın teknik özelliklerine bağlı olarak çeşitli filtreleme, arıtma ve mineral dengeleme aşamalarından geçirilerek kullanıma hazır hâle getirilir. Havadan su üretim teknolojisi, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını destekleyen modern çözümlerden biridir. Özellikle yenilikçi ve sürdürülebilir yaşam alanlarında, geleceğin su yönetimi uygulamalarına katkı sağlayabilecek önemli bir teknolojik alternatif olarak değerlendirilmektedir. arsaVev, tüm projelerinde bu teknolojiyi kullanmaktadır.

GÜNEŞ GİBİ ISITAN PANELLER

Şirketin sürdürülebilirlik uygulamaları su teknolojisiyle sınırlı kalmıyor. Tüm projelerde düşük enerji tüketimiyle çalışan, güneş gibi ısıtan panellere de yer veriliyor. Gıda alanında ise sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir tarım anlayışı doğrultusunda proje bünyesinde bostanlar oluşturuluyor. Topraksız tarım yöntemiyle 7-14 gün gibi kısa sürede hasat edilebilen ürünler, alternatif gıda üretimini destekliyor. Biyobozunur malzemelerin kullanımıyla da doğada uzun yıllar kalan petrol bazlı plastiklerin oluşturduğu çevresel yükün azaltılması hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DESTEK

Enerji dönüşümünü de projelerinin bir parçası hâline getiren arsaVev, tüm yaşam alanlarında elektrikli araç şarj istasyonları bulunduruyor. Şirket, suyun verimli kullanılması, temiz enerji ve sürdürülebilir gıda üretimini bir araya getiren uygulamalarıyla geleceğin yaşam alanlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

SİSTEMİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

-Yenilikçi Teknoloji: Atmosferdeki nemden yararlanarak su üretimi sağlar.

- Su Kaynaklarına Alternatif: Şebeke ve diğer geleneksel su kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunabilir.

- Çevre Dostu Yaklaşım: Ambalajlı su tüketimini ve plastik atık oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.

- Kesintisiz Üretim Potansiyeli: Uygun sıcaklık, nem ve enerji koşullarında günlük su üretimi gerçekleştirilebilir.

- Pratik Kullanım: Uygun kapasitedeki sistemlerle konutlarda, sosyal tesislerde ve ortak kullanım alanlarında su ihtiyacının bir bölümü karşılanabilir.