İSTANBUL'UN Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görüldüğü bildirilen dişi aslanı yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından güvenlik güçleri harekete geçerken, güvenlik kamerası görüntülerinde aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit edildi. Gece boyunca devam eden aramalardan sonuç alınamayınca bölgeye jandarma komando birlikleri sevk edildi. Komandoların yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri ve jandarma da arama çalışmalarına katıldı. Termal kameraların da kullanıldığı operasyon kapsamında Belgrad Ormanı araç ve yaya girişine kapatıldı. Ormanlık alan ve çevresindeki villaların giriş çıkışları kontrol altına alınırken, ekipler Sarıyer genelinde geniş çaplı arama başlattı.

VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, aslanın hangi hayvanat bahçesi, özel hayvan parkı ya da tesisten kaçmış olabileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Jandarma ekipleri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, aslanla karşılaşılması halinde hayvana yaklaşılmaması, yakalanmaya çalışılmaması ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiğini bildirdi.