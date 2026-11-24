ANİ kalp durmalarında ambulans gelene kadar hastaya müdahale edilmesini sağlayan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için düğmeye basıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre elektronik takip sistemine kayıtlı yaklaşık 3 bin cihaz bulunuyor. Yeni düzenlemeyle cihazların halka açık alanlarda kullanımının artırılması hedefleniyor. 1Ocak'ta yürürlüğe giren Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı Yönetmeliği kapsamında cihaz bulundurma zorunluluğu aşamalı olarak genişletilecek. 2027 sonuna kadar büyük oteller, öğrenci yurtları, 200 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri, büyük ibadethaneler, spor alanları ve stadyumlarda OED bulundurulması zorunlu olacak. 2028 sonuna kadar ise benzin istasyonları ve en az 100 çalışanı bulunan iş yerleri de uygulamaya dahil edilecek. Düzenlemeyle kalp durmalarında ilk dakikalarda müdahale edilerek hayatta kalma şansının artırılması amaçlanıyor.