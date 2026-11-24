Avrupa merkezli EU Reporter'ın 21 Kasım'da European Jewish Press kaynaklı yayımladığı analizde, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisi ve İsrail'in bu gelişmelere yaklaşımı ele alındı. İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) araştırmacısı Remi Daniel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son beş yılda yaşanan bölgesel değişimlerden önemli ölçüde yararlandığını belirtti. Daniel'e göre 2020 yılında Doğu Akdeniz'de diplomatik açıdan yalnızlaşan Türkiye, Ukrayna savaşı, Suriye'deki yönetim değişikliği ve ABD ile gelişen ilişkilerin ardından uluslararası alanda daha geniş bir hareket alanı elde etti.

ANKARA'NIN ETKİSİNİ ARTIRDI

Analizde Türkiye'nin Suriye politikasına özel bir yer ayrıldı. Aralık 2024'te Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Şam'da Türkiye ile yakın ilişkiler kuran yeni yönetimin işbaşına gelmesi, Ankara'nın bölgesel konumunu etkileyen gelişmeler arasında gösterildi. Daniel, Suriye'deki değişimin Türkiye'ye önemli bir stratejik avantaj sağladığını değerlendirirken, Ankara'nın Irak ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde de etkisini artırdığını savundu. Türkiye'nin bölgedeki diplomatik girişimlerinin İsrail tarafından yakından izlendiğini belirten Daniel, Ankara'nın artan etkisinin İsrail güvenlik çevrelerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini ifade etti.

NATO VE TRUMP FAKTÖRÜ

İsrailli analist, Türkiye'nin uluslararası konumundaki değişimi değerlendirirken NATO ilişkilerine de dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenlik anlayışını değiştirdiğini belirten Daniel, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerinin ardından Türkiye'nin ittifak içindeki öneminin yeniden öne çıktığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılında yeniden Beyaz Saray'a dönmesini de Erdoğan açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiren Daniel, iki lider arasındaki ilişkilerin Ankara'nın diplomatik hareket alanına katkıda bulunduğunu savundu. Analizde İngiltere ve Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışına yönelik tutumlarındaki değişim ile Fransa'nın Ankara'ya yaklaşımı da Avrupa'nın Türkiye politikasındaki dönüşümün örnekleri arasında gösterildi.

İSRAİL'DE ENDİŞE YARATIYOR

Daniel'in değerlendirmesinde en dikkat çekici başlıklardan biri, Türkiye'nin İsrail çevresindeki bölgesel etkisinin genişlemesi oldu. Ankara'nın Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki diplomatik girişimlerine işaret eden İsrailli uzman, Türkiye'nin bölgesel gelişmelerin giderek daha fazla merkezinde yer aldığını belirtti. Daniel, İsrail açısından Türkiye'nin yakın çevrede artan etkisinin bir tehdit algısı oluşturduğunu ifade etti. Bununla birlikte Türkiye'nin İran ile aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini, Ankara'nın İran benzeri bir vekil güçler ağı kurmadığını ve iki ülke arasındaki resmî diplomatik ilişkilerin sürdüğünü vurguladı.

TÜRKİYE'NİN HAREKET ALANI GENİŞLEDİ

İSRAİLLİ analist Daniel, Türkiye'nin Batı ittifakındaki konumunu korurken Rusya ve Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini sürdürmesinin Ankara'nın diplomatik etkisini artırdığını belirtti. Türkiye'nin iddialı dış politikasının uzun vadede İsrail için güvenlik riski oluşturabileceğini savunan Daniel, ülkenin artan bölgesel ağırlığının İsrail'deki güvenlik tartışmalarında öne çıktığını vurguladı.