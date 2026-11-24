JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Komutanlığa 8 bin 174 jandarma, 3 at bakıcısı, 3 bot serdümeni, 5 kurbağa adam, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık, 500 lojistik ve 5 bando olmak üzere toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılacak. Başvurular, 7 Aralık saat 23.59'a kadar "https://personeltemin.jandarma.gov.tr" adresinden, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

1170 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

İÇİŞLERİ Bakanlığı ise merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 1170 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, sözlü sınava girecek adaylarda 2026 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alma şartı aranacak. Adaylar sözlü sınav başvurularını 07-11 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek.