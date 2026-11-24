SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde Türkiye'nin yetkinliğinin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nın başvurulara açıldığını duyurdu. Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çağrı kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlanacağını belirtti.

'HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

TÜRKİYE'NİN ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen çağrıya ilişkin Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Sanayide yapay zekâ destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtık! Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum." 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'na başvurular 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Firmalar, başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının https://rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.