İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 12 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 60'ı tutuklanırken, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 5 gün süren operasyonlarda; çocuk istismarı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine izinsiz giriş suçları hedef alındı. Şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları belirlendi. Ayrıca sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden ev satış bedeli ve düşük faizli kredi vaatleriyle vatandaşları dolandırdıkları, şirketlerin sistemlerine izinsiz girerek belge ve kişisel verileri ele geçirdikleri tespit edildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yapay zeka destekli siber izleme çalışmaları kapsamında yasa dışı silah satışı, organize suç, uyuşturucu, müstehcenlik ve siber trafik suçlarıyla bağlantılı toplam 1224 hesap veya kişi belirlendi. Terör örgütlerine yönelik çalışmalarda da 728 hesap veya kişi tespit edildi. İnternet ve sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 4 bin 404 hesap veya kişi belirlenirken, 1177 internet adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.