Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 1995 yılında Almanya'nın Berlin kentinde başlayan Taraflar Konferansı (COP) süreci, bu yıl Antalya'da 31'inci toplantısıyla gerçekleştirildi. Tarihin en uzun İklim Zirvesi olan COP31, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Avustralya'nın müzakereler başkanlığında 9 Kasım'da başlayıp ve 20 22 Kasım'a kadar devam etti.

MADRİD SINIRI AŞILDI

İklim zirvelerinde müzakerelerin planlanan tarihin ötesine uzaması önceki yıllarda da sık sık yaşandı. 2019 yılında Madrid'de düzenlenen COP25, yaklaşık 44 saatlik uzamayla bugüne kadarki en uzun gecikmenin yaşandığı zirve olarak kayıtlara geçmişti. Antalya'da ise müzakereler, planlanan bitiş saatinden 49 saat 34 dakika sonra tamamlandı. Böylece Madrid'deki yaklaşık 44 saatlik rekor, 5 saatten fazla aşıldı. Ancak Antalya'da bütün çabalara rağmen zirvenin ana örtü kararında ülkeler arasında mutabakat sağlanamadı.

YOL HARİTASI KABUL EDİLDİ

Zirvede küresel uyum hedeflerine ilişkin ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak Belém Uyum Göstergeleri'ni

uygulanmasına yönelik yol haritası da kabul edildi. Bir teknik görev gücü oluşturulması ve göstergelerin ülkeler tarafından test edilmesine ilişkin takvimin belirlenmesiyle, uyum alanında daha ölçülebilir ve izlenebilir bir dönemin önünü açıldı. Ayrıca az gelişmiş ülkelerin ulusal uyum planlarını hayata geçirmelerini kolaylaştıracak bir uygulama platformu oluşturulması sağlandı.

FİNANSMANDA SOMUT ADIM

Paris Anlaşması'nın 9. maddesi olan iklim finansmanı kapsamında oluşturulan iki yıllık çalışma programının 2027-2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde de uzlaşı sağlandı. Böylece gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı sağlama yükümlülüklerinin ele alınacağı çalışmalar için somut bir çerçeve oluşturuldu. Masa dışında da somut sonuçlar alındı. Konferansta açıklanan Elektrifikasyon Uygulama Paketi reel ekonomide önemli ilerleme sağladı. Sera gazlarının azaltılması için hayırsever kuruluşlar 480 milyon dolarlık kaynak açıkladı. Görüş ayrılığı süren bazı başlıklarda çalışmalar, 8-19 Kasım 2027'de Addis Ababa'da toplanacak COP32'de sürecek.