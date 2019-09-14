İZSU’nun ihmali evi başımıza yıkacak

İzmir'in Karabağlar ilçesi Limontepe mahallesi 9733 sokakta bulunan evin yıkılma tehlikesi oturanları mağdur etti. Ev sakinleri, evin üzerinde bulunan yolda patlayan su borusunun sürekli akmasıyla toprak kayması riskinin ortaya çıktığını belirtti.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Limontepe mahallesi 9733 sokakta bulunan evin yıkılma tehlikesi oturanları mağdur etti. Evin üzerinde bulunan yolda patlayan su borusunun sürekli akmasıyla toprak kayması riskinin ortaya çıktığına dikkat çeken ev sakinleri, "Evimizin üst tarafında bulunan yolda su patlağı oldu. Günlerce akan su toprak kaymasına yol açtı. Defalarca İZSU'yu aradık, durumu bildirdik fakat ilgilenmediler. Her an evimiz toprak altında kalabilir. Biz de canımızdan olabiliriz. Kayan toprak duvarımıza kadar geldi. Eve girmeye korkuyoruz. Gidecek başka yerimiz olsa bir saatliğine dahi eve girmeyeceğiz. İZSU ve Karabağlar Belediyesi'nin bu sorunu çözmelerini istiyoruz. İhmallerinin nelere mal olacağının farkında değiller. Burada canımız söz konusu" dedi.