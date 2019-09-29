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İtiraf var iz yok!

İtiraf var iz yok!
Giriş Tarihi: 29.9.2019

’in Urla ilçesinde 43 yaşındaki babası ’ı tek kurşunla vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan lise öğrencisi B.Ş’nin elinde barut izi çıkmaması kafaları karıştırdı.

İzmir'in Urla ilçesinde 43 yaşındaki babası Osman Şaşmaz'ı tek kurşunla vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan lise öğrencisi B.Ş'nin elinde barut izi çıkmaması kafaları karıştırdı. Polis, çocuğun cinayetten sonra elindeki barut izlerini silmiş olabileceğini söyledi. Korkunç cinayet önceki sabah Altıntaş Mahallesi Sanayi Bölgesi'ne yakın bir dubleks evin alt katında yaşandı. Bir vinç şirketinin sahibi olan Osman Şaşmaz, evinin önünde komşuları tarafından kanlar içinde bulundu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İki çocuk sahibi olan Osman Şaşmaz'ın sırtından yediği tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken cinayeti işleyen oğlu 17 yaşındaki oğlu B.Ş. saatler sonra karakola giderek teslim oldu. Babasını, annesini dövdüğü için öldürdüğünü itiraf eden B.Ş'nin elinde barut izine rastlanmaması ise kafaları karıştı.

KARISI CENAZEYE KATILMADI

Öte yandan Osman Şaşmaz'ın cenazesi Urla Merkez Camii'nden Kuşçular Mezarlığı'da toprağa verildi. Cenazeye eşi Güneş Şaşmaz ve Kızı D.Ş. ile eşinin ailesinin katılmadığı öğrenildi. Öldürülen Osman Şaşmaz'ın sürekli olarak eşine ve eşinin ailesine şiddet uyguladığı, hatta olaydan bir önceki gece de evde karısını dövdüğü ileri sürüldü.

FATİH ŞENDİL

Dayakçı babasını tek kurşunla öldürdü

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