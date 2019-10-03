Küçük yaşta İstanbul'a göç eden Fatma Belgen, 2008 yılında doğduğu şehir İzmir'e döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında Ses dergisinin açtığı 'Artist Yarışması'nda 3 bin kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, İzmir'de sakin bir hayat sürüyor.
Ünlü oyuncu Fatma Belgen pazarda bere satıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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