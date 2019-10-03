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Ünlü oyuncu pazarda bere satıyor

Ünlü oyuncu Fatma Belgen pazarda bere satıyor

03.10.2019, 16:12

Küçük yaşta İstanbul'a göç eden , 2008 yılında doğduğu şehir 'e döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında Ses dergisinin açtığı 'Artist Yarışması'nda 3 bin kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, İzmir'de sakin bir hayat sürüyor.

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