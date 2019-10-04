İzmir’in Aliağa ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada anne Şenay Arslan (45) ile oğlu Nurican Arslan (16) hayatını kaybetti.
04.10.2019, 20:36 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019,20:49
İzmir’in Aliağa ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada anne Şenay Arslan (45) ile oğlu Nurican Arslan (16) hayatını kaybetti.
İzmir Aliağa’da feci kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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