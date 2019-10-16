Yatık binalar için tahliye kararı

Karşıyaka Bostanlı semtinde 40 yılı aşkın süre yanlarındaki binanın üzerine doğru yatık şekilde duran binalar için düğmeye basıldı. Valilik, mülk sahipleri ve Karşıyaka Belediyesi’ne binaların boşaltılması için tahliye tebligatı gönderdi

İzmir'de yıllardır haberlere konu olan ve tüm tehlikelere rağmen herhangi bir önlem alınmadan vatandaşların yaşamaya devam ettiği Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi'ndeki yatık binalar için harekete geçildi. Altlarında çeşitli dükkanların da bulunduğu Bostanlı'nın en merkezi yerindeki dükkanlar ve onlarca dairenin bulunduğu apartmanlar için İzmir Valiliği, Karşıyaka Belediyesi'ne tahliye tebligatı gönderdi. Bu karar olumlu karşılanırken, bazı vatandaşlarda ise tahliye süreciyle ilgili tedirginlik yarattı. Boşaltılması istenen binalardan birinde yaşayan Filiz Neşer, "Yıllardır bu kararı bekliyoruz. Hepimiz tedirginiz. Sonunda birileri müdahale etti" dedi. Kararı içeren binalardan birinde kuaför dükkanı bulunan Ünsal Unay ise, "1 hafta içinde dükkanımı boşaltmam isteniyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bizim kontratımız var, burası gelir kapımız" diye konuştu.



'BAŞIMIZ DÖNÜYORDU'



Tahliye edilmesi istenen binalardan birinde bulunan emlakçıda çalışan Melis Koçak, "Binanın içine girdiğimizde başımız dönüyordu. Zamanla alıştık ancak müşterilerimiz buraya geldiğinde çok şaşırıyorlar. Kışın bile pencereleri açık bırakıyoruz. İlk kattayız ve bir deprem anında 'pencereden çıkarız' diye düşünüyoruz. Bostanlı'nın en güzel yerinde bu derece eğik binaların olması hiç yakışmıyordu. Umarım tahliye sürecinde orta yol bulunur" diye konuştu. Eğik binalardan birinde çalışan Zeynep Han ise, tahliye kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Çok uzun süredir bizler için büyük problemdi. Herkes bu durumdan şikayetçiydi. Ancak 1 hafta içinde binaların boşaltılmak istenmesi bizi mağdur eder" dedi.

BAŞKAN TUGAY MÜLK SAHİPLERİYLE BULUŞTU



Belediye Başkanı Cemil Tugay, tahliyesi istenen bölgedeki mülk sahipleriyle bir araya geldi. Binaların AFAD tarafından hazırlanan depreme dayanıklılık raporuna göre boşaltılması gerektiğini söyleyen Tugay, 1 hafta içinde ev ve iş yerlerinden çıkacak mülk sahiplerine açıklama yaptı. Mülk sahipleri tahliye sürecinin çok kısa olduğunu söylerken, Başkan Tugay, "Aslında yeni bir problem değil ancak bu sorunun tehlike arz ettiği, zaman içinde binalarda çökme olabileceğine dair genel kanaat var. Vatandaşların İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşmesi kararı alındı. Ben de kendilerine eşlik edeceğim" dedi.

TOLGA TEKİN