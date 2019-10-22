Yine uyuşturucu hap saldırısı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, Dr. Kadir Songür’ün ardından, bu kez servis sekreteri Semra Hacırecep de uyuşturucu ilaç yazdırmak isteyen bir hasta tarafından saldırıya uğradı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, uyuşturucu hap yazmadığı hastası Bayram Konak tarafından boğazı kesilen Asistan Doktor Kadir Songür henüz hafızalardan silinmeden, ikinci bir dehşet daha yaşandı.



ARAYA GİRDİLER



Yine bir hasta, uyuşturucu hap yazdırmak için geldiği serviste, kendisine doktor olmadığını söyleyen sekreter Semra Hacırecep'e saldırdı. Genç kadın diğer hastalar ve güvenlik görevlisinin araya girmesiyle kurtarılırken, doktorlar ve hastane personeli, 'Lyrıca' isimli hap yüzünden büyük korku ve risk altında çalıştıklarını dile getirdiler. Öte yandan boğazı kesilen doktor Kadir Songür'ün durumunun iyi olduğu ve istirahatine devam ettiği öğrenildi.



ÇILGINA DÖNÜVERDİ



Asistan Doktor Kadir Songür'ün, geçen hafta Atatürk Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği'nde saldırıya uğradığı dehşet anları hafızalardan silinmeden, önceki gün aynı serviste benzer bir saldırı olayı yaşandı. YINE 'Lyrıca' adlı ilacı yazdırmak isteyen hasta M.Y'ye, servis sekreteri Semra Hacırepecep tarafından doktorun yerinde olmadığı ve beklemesi gerektiği söylendi. Bir anda çılgına dönen M.Y. Hacırecep'e bağırarak saldırdı.



KORKU YAŞIYORUZ



Diğer hastalar ve güvenlik görevlileri araya girererek Semra Hacırecep'i (26)saldırganın elinden kurtardı. Gözü dönmüş adam ise hastaneden kaçtı. Büyük şok yaşayan genç kadını mesai arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. DR. Kadir Songür'ün ardından, yine uyuşturucu ilaç yazdırmak isteyen bir hasta tarafından servis sekreteri Semra Hacırepecep'in saldırıya uğraması doktor ve personelin tepkisiyle karşılandı. Uyuşturucu ilaç müptelaları yüzünden bu tür tartışmaların çok sık yaşandığını ve çaresiz kaldıklarını belirten doktorlar, "Korkuyoruz, o ilacı yazmayınca birden bire çılgına dönerek küfür ve hakaret edip üzerimize saldırıyorlar" diye konuştu.

EVİNDE İSTİRAHAT EDİYOR



Madde bağımlısı olduğu belirlenen ve istediği uyuşturucu ilaç yazılmayan Bayram Konak tarafından boğazı kesilen Dr. Kadir Songür'ün ise Plastik Cerrahi Servisi'nde geçirdiği başarılı operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu, evinde istirahatine devam ettiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL