Yeni Foça’da Atatürk heykeli törenle açıldı

Foça Belediyesi'nin Yeni Foça'da yaptırdığı Atatürk Heykeli'nin açılışı, ilçedeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına anlam kattı. Foça Belediyesi Yeni Foça Belediye Hizmet Binası önünde yapılan Atatürk heykelinin açılışına; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Foça Belediyesi'nin Yeni Foça'da yaptırdığı Atatürk Heykeli'nin açılışı, ilçedeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına anlam kattı. Foça Belediyesi Yeni Foça Belediye Hizmet Binası önünde yapılan Atatürk heykelinin açılışına; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk heykeli açılışını, Yeni Foça'nın sevilen büyüklerinden 94 Yaşındaki Abidin Tabar yaptı. Heykeltıraş Afşin Esfandiyari'nin pirinç malzemeden yaptığı 2.80 boyundaki Atatürk Heykeli eserinin açılışına katılan çok sayıda vatandaş, duygu dolu anlar yaşadı.



Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir tutku ile bağlıyız. Vatanımızı, yaşadığımız bugünlerimizi borçlu olduğumuz Ulu Önderimiz Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlık yolundan asla ayrılmayacağız. Cumhuriyetimize layık olabilmek için çok çalışacağız" dedi.