  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Yeni Foça’da Atatürk heykeli törenle açıldı

’da Atatürk heykeli törenle açıldı

Yeni Foça’da Atatürk heykeli törenle açıldı
Giriş Tarihi: 31.10.2019

'nin 'da yaptırdığı Atatürk Heykeli'nin açılışı, ilçedeki kutlamalarına anlam kattı. Foça Belediyesi Yeni Foça Belediye Hizmet Binası önünde yapılan Atatürk heykelinin açılışına; Foça Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Foça Belediyesi'nin Yeni Foça'da yaptırdığı Atatürk Heykeli'nin açılışı, ilçedeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına anlam kattı. Foça Belediyesi Yeni Foça Belediye Hizmet Binası önünde yapılan Atatürk heykelinin açılışına; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk heykeli açılışını, Yeni Foça'nın sevilen büyüklerinden 94 Yaşındaki Abidin Tabar yaptı. Heykeltıraş Afşin Esfandiyari'nin pirinç malzemeden yaptığı 2.80 boyundaki Atatürk Heykeli eserinin açılışına katılan çok sayıda vatandaş, duygu dolu anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir tutku ile bağlıyız. Vatanımızı, yaşadığımız bugünlerimizi borçlu olduğumuz Ulu Önderimiz Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlık yolundan asla ayrılmayacağız. Cumhuriyetimize layık olabilmek için çok çalışacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Foça’da Atatürk heykeli törenle açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN