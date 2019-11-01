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'deki kokoreçin diğer yerlerdekinden farkı var

İzmir'deki kokoreçin diğer yerlerdekinden farkı var

01.11.2019, 13:45

İstanbul usulü kokoreçten farkı olan usulü vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.Kiminin vazgeçemediği, kimininse ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, İzmirliler tarafından seviliyor. Farklı şehirlerde farklı şekilde yapılan kokoreç, İzmir'de nasıl yapılır? İzmir kokoreci ve İstanbul kokoreci arasındaki fark ne?

Kiminin vazgeçemediği, kimininse ön yargılı olduğu lezzet , İzmirliler tarafından seviliyor. Farklı şehirlerde farklı şekilde yapılan kokoreç, 'de domates ve bibersiz, sadece baharat atılarak tüketiliyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, sakatatın içindeki A, B12, B1, B2 ve niyasin vitaminleri ile selenyum ve demir elementlerine dikkat çekerek, "Temizliğinin çok iyi yapılması gerekir. Tanıdık, bildik, güvenilir yerlerden tüketilmesi gerekir. Özellikle pişirilme tekniği çok önemlidir. Doğrudan ateşe maruz kaldığından içinde bulunan toksinler kanserojen etki yaratabilir. Özellikle çiğ sebzelerle çok fazla temas etmemesi gerekir. Kokoreç iyi temizlendiği ve güvenilir bir yerden yendiği sürece sıkıntı yaratmaz" dedi.

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