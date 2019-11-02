İzmir'deki yangın bölgesine ilk fidanlar 11 Kasım’da! 11 milyon fidanın 300 bini İzmir'e

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, 11 Kasım tarihinde gerçekleşecek ‘11 Milyon Ağaç Bugün Fidan, Yarın Geleceğe Nefes’ etkinliğinin İzmir hazırlıklarını ve Karabağlar yangın bölgesinde devam eden arazi hazırlığı çalışmalarını yerinde incelmek üzere İzmir’e geldi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin makamında çalışmalar hakkında bilgi alan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, beraberinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin danışmanı Arif Barata ve İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol ile birlikte Karabağlar yangın bölgesinde gelerek incelemelerde bulundu.

11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilde eş zamanlı gerçekleşecek olan '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan, Yarın Geleceğe Nefes' etkinliğinin önemli noktalarından biri olacak yangın bölgesinde törenin yapılacağı alanda da incelemelerde bulunan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, burada yaptığı açıklamada İzmir'i ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan Karabağlar orman yangınının yaralarını sarmak için orman teşkilatının aralıksız çalıştığını söyledi.





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çalışmaları yakından takip ettiği yangın bölgesine ilk fidanların 11 Kasım 2019 saat 11.11'de sadece İzmirliler ile değil tüm Türkiye ile aynı anda dikileceğini söyleyen Özkaya, bu etkinlik kapsamında İzmir'de ve ilçelerinde toplam 300 bin adet fidanın toprakla buluşacağını da sözlerine ekledi.

İHA