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kaçak döktü

Menemen Belediyesi kaçak moloz döktü

21.11.2019, 09:54 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019,09:55

’li , ilçedeki altyapı çalışmalarından çıkan molozları Büyükşehir’in döküm yerleri yerine Ulukent’e döktü. Bölge sakinleri duruma isyan etti

İzmir'de ilçe sınırları içinde vatandaşların inşaat atıklarını gelişi güzel boş arazilere dökmesini önlemekle görevli CHP'li Menemen Belediyesi, Ulukent'te yasa ve yönetmelikleri hiçe saydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli kesimlerinde belirlenen resmi moloz döküm alanları varken CHP'li Menemen Belediyesi altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan molozları Ulukent'te Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisinin hemen alt kısmında yer alan şahıs arazisine kaçak olarak dökmeyi tercih etti.

TEPKİ GÖSTERDİLER
CHP'li Menemen Belediyesi'nin vurdumduymazlığı çevre sakinlerini isyan ettirdi. Kaçak dökümün yapıldığı alanın yakınında yer alan Umut Sitesi sakinleri yaşananlara tepki gösterdi. Menemen Belediyesi'nin ilçe merkezinde yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında çıkan inşaat atıkları ile ağaç budama artıklarını yine belediyeye ait kamyonlarla alana döktüğünü belirten site sakinleri ilçe belediyesine "Bir an önce bu hukuksuzluğa son ver" çağrısında bulundu. Daha önce defalarca döküm işlemine son verilmesi için belediyeye müracaatta bulunmalarına rağmen bu güne kadar bir sonuç alamadıklarını belirten vatandaşlar "Seçim dönemlerinde kapı kapı dolaşıp oy isteyenler seçildikten sonra vatandaşın talep ve şikayetlerine resmen kulak tıkıyorlar. Bizler vatandaş olarak yerel yönetime olan sorumluluklarımızı zamanında yerine getiriyor, vergilerimizi geciktirmeden ödüyoruz. Karşılığında da belediyeden hizmet beklerken maalesef bu şekilde cezalandırılıyoruz. " Diyerek yaşananlara isyan etti. Çevre sakinleri, inşaat atıklarının bir an önce bulunduğu yerden kaldırılarak döküm işlemine son verilmesini istedi.

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VATANDAŞ NE DEDİ ?

İSMAİL ŞİMŞEK: Daha önce de defalarca belediyeye şikayet etmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Belediyenin kamyonları gelip buraya inşaat atıklarını dökmeye devam ediyor. Bir an önce bu hukuksuzluğa son verilmesini istiyoruz.

AYŞE DUR: Menemen Belediyesi, çoğunluğunu molozların oluşturduğu atıkları gidip resmi olarak belirlenmiş moloz döküm alanına boşaltmak yerine getirip buraya, yerleşim alanlarının dibindeki boş araziye döküyor. Çocuklarımız bu alanda oyun oynuyor. Anne baba olarak sağlıklarından endişe duyuyoruz.

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