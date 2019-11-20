İzmir'de CHP'li Menemen Belediyesi isyan ettirdi! Toplanan çöpler neden boş arsaya dökülüyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-chpli-menemen-belediyesi-isyan-ettirdi-toplanan-copler-neden-bos-arsaya-dokuluyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Menemen ilçesinde vatandaşlardan çöp isyanı! Menemen'de toplanmayan çöplere vatandaşlar tepki gösterdi. Yerleşim alanında bulunan boş arazi çöplüğe döndü. CHP'li Menemen Belediyesi vatandaşları isyan ettirdi. Belediye araçları da bu alana çöplerini bırakıyor. Toplanan çöpler neden bu boş arsaya dökülüyor? Detaylar a haber ekranlarında...