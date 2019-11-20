İzmir'in Menemen ilçesinde vatandaşlardan çöp isyanı! Menemen'de toplanmayan çöplere vatandaşlar tepki gösterdi. Yerleşim alanında bulunan boş arazi çöplüğe döndü. CHP'li Menemen Belediyesi vatandaşları isyan ettirdi. Belediye araçları da bu alana çöplerini bırakıyor. Toplanan çöpler neden bu boş arsaya dökülüyor? Detaylar a haber ekranlarında...
İzmir'de CHP'li Menemen Belediyesi isyan ettirdi! Toplanan çöpler neden boş arsaya dökülüyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.