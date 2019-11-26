  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Çamur deryası

Çamur deryası

Çamur deryası
Giriş Tarihi: 26.11.2019

'de Konak'ın Basmane semtinde tarihi 'nde, esnafı mağdur etti. Bir hafta önce kazı çalışmalarının başladığı cadde, yağmurla birlikte çamur deryasına döndü.

İzmir'de Konak'ın Basmane semtinde tarihi Anafartalar Caddesi'nde, sağanak yağış esnafı mağdur etti. Bir hafta önce kazı çalışmalarının başladığı cadde, yağmurla birlikte çamur deryasına döndü. Esnaf, "Belediye şehrin göbeğindeki tarihi çarşının içler acısı halini görsün de utansın" diye isyan etti.

İzmir'i sağanak vurdu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çamur deryası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN