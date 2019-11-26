Çamur deryası

İzmir'de Konak'ın Basmane semtinde tarihi Anafartalar Caddesi'nde, sağanak yağış esnafı mağdur etti. Bir hafta önce kazı çalışmalarının başladığı cadde, yağmurla birlikte çamur deryasına döndü.

İzmir'de Konak'ın Basmane semtinde tarihi Anafartalar Caddesi'nde, sağanak yağış esnafı mağdur etti. Bir hafta önce kazı çalışmalarının başladığı cadde, yağmurla birlikte çamur deryasına döndü. Esnaf, "Belediye şehrin göbeğindeki tarihi çarşının içler acısı halini görsün de utansın" diye isyan etti. İzmir'i sağanak vurdu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı