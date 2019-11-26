CHP’li belediyeden hayali Körfez temizliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır pislik akıtılan Körfez’i temizlemek için düş kırıklığı yaratan bir formül üretti. İZSU’nun planına göre, atık su ile yağmur suyunun ayrıştığı bir kanalizasyon sistemi, denizi kirlilikten kurtaracak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez'i temizlemek için harekete geçti. Ancak tam bir düş kırıklığı uyandıran İZSU'nun hazırladığı master planına göre, merkez ilçelerdeki atık su ile yağmur suyunun ayrıştırılacağı kanalizasyon sisteminin, İzmir Körfezi'ni temizlemesi hayal ediliyor. Plana göre aşırı yağmurlarda, atık suların Körfez'e ulaşmaması hedefleniyor.



TAŞMALARA ÖNLEM Mİ?



İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu merkez ilçelerde birleşik sistem olarak inşa edilmiş kanalizasyon sistemini ayrıştıracak. İZSU'nun hazırladığı 'İzmir Metropol Alanı Atıksu-Yağmursuyu ve Dereler Master Planı'nın uygulanması ile şiddetli yağışların görüldüğü dönemlerde sistem kapasitesini aşan suların kanallardan taşarak derelere ve İzmir Körfezi'ne ulaşması önlenecek. Ancak yağışların olmadığı aylarda da sürekli pislik akıtılan İzmir Körfezi'nin, böyle bir planla nasıl temizliğinin sağlanabileceği, akıllarda kuşku yarattı.



BEŞ HAVZA ÖNCELİKLİ



Projenin ilk etabında İzmir Körfezi'ni en fazla etkileyen 11 ilçe beş bölgeye ayrılarak incelendi. Bu çalışmalar sonucunda İzmir metropol alanı içindeki yağmur suyu ayrıştırma sisteminin ana iskeletini oluşturacak 373 kilometre yağmur suyu kanalının ön projeleri hazırlatıldı. Projenin uygulanacağı havzalar ise şunlar: Meles Havzası (Konak ve Karabağlar'ın bir kısmı, Buca, Gaziemir), Güneybatı Kollektörü Havzası (Konak ve Karabağlar'ın bir kısmı, Balçova), Bornova-Bayraklı Havzası, Karşıyaka- Bayraklı-Çiğli Havzası, Narlıdere- Güzelbahçe Havzası.



BİRDEN GELEN SULAR...



Aynı proje kapsamında inşa edilecek yaklaşım kanallarının da ön projeleri hazırlandı. Yerleşim alanlarının üstünde kalan ormanlık arazilerden bir anda gelen yağmur sularının yerleşim alanlarına girmesiyle oluşan su baskınlarının önlenmesi sağlanacak. Kuşaklama kanalları, yağmur sularını yerleşim alanlarına ulaşmadan en yakın dereye veya kanallara iletecek. Yine bu kapsamda topoğrafyanın aniden düzleştiği bölgelerde yüksek noktalardan şiddetli bir şekilde gelen yağmur sularının kontrollü bir şekilde dere ve yağmur suyu kanallarına iletilmesi için yağmur suyu depolama tankları yapılacak. Ön projesi hazırlanan bu çalışmanın uygulama projelerine de 2020 yılı içinde başlanacak.