  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Liseli matematik gönüllüsü

Liseli gönüllüsü

Liseli matematik gönüllüsü
Giriş Tarihi: 26.11.2019

İzmirli lise öğrencisi , maddi durumu elverişsiz öğrencilere yardım etmek amacıyla ’ne başvurdu. Başkandan destek alan Arı, sınıf arkadaşlarıyla birlikte 20 çocuğa dersi veriyor

İzmir Bayraklı'da özel bir lisede öğrenim gören 17 yaşındaki Gürel Arı, maddi durumu elverişsiz olan çocukların hayatlarına dokunabilmek amacıyla, onlara matematik dersi vermek için harekete geçti.

ULAŞIMI DA ÇÖZDÜ

Aynı zamanda matematik öğretmeni de olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile görüşerek projesini ileten Arı, belediyenin desteğiyle ilçede ikamet eden 20 farklı 4'üncü sınıf öğrencisine ulaştı. Belediyeye ait Merkez Kütüphanesi'nde öğrencilere ders vermeye başlayan Arı, projeye sınıf arkadaşlarını da dahil etti. Öğrencilere bire bir eğitim vermeye başlayan Arı, onların ulaşımının da Bayraklı Belediyesi tarafından karşılanmasını sağladı.



HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM

Özellikle ara tatil dönemlerinde dersleri sıklaştıran ve hızlandırma programı uygulayan Arı, "Benim annem bu semtte çalışıyor ve buradaki çocukların yardıma ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Boş zamanlarımda onlara ders verebileceğimi düşündüm. Bu projenin yayılarak diğer ilçelere de örnek olmasını istiyorum. Bir tek burada olmamalı, diğer insanlar da kendi boş zamanlarında belediyelerin desteğini alarak böyle bir şey yapabilirler" dedi. Ortalama 20 kişilik bir sınıfta ekip olarak 3-4 öğretmenin görev yaptığını söyleyen Arı, "Matematik her şeyin temelini oluşturuyor. Çocukların en fazla bire bir derse ihtiyacı var. Burada emek ve zaman harcıyorum ama buna değiyor. Bir çocuk bir soruyu çözdüğünde çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liseli matematik gönüllüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN