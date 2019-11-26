Liseli matematik gönüllüsü

İzmirli lise öğrencisi Gürel Arı, maddi durumu elverişsiz öğrencilere yardım etmek amacıyla Bayraklı Belediyesi’ne başvurdu. Başkandan destek alan Arı, sınıf arkadaşlarıyla birlikte 20 çocuğa matematik dersi veriyor

İzmir Bayraklı'da özel bir lisede öğrenim gören 17 yaşındaki Gürel Arı, maddi durumu elverişsiz olan çocukların hayatlarına dokunabilmek amacıyla, onlara matematik dersi vermek için harekete geçti.



ULAŞIMI DA ÇÖZDÜ



Aynı zamanda matematik öğretmeni de olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile görüşerek projesini ileten Arı, belediyenin desteğiyle ilçede ikamet eden 20 farklı 4'üncü sınıf öğrencisine ulaştı. Belediyeye ait Merkez Kütüphanesi'nde öğrencilere ders vermeye başlayan Arı, projeye sınıf arkadaşlarını da dahil etti. Öğrencilere bire bir eğitim vermeye başlayan Arı, onların ulaşımının da Bayraklı Belediyesi tarafından karşılanmasını sağladı.





HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM



Özellikle ara tatil dönemlerinde dersleri sıklaştıran ve hızlandırma programı uygulayan Arı, "Benim annem bu semtte çalışıyor ve buradaki çocukların yardıma ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Boş zamanlarımda onlara ders verebileceğimi düşündüm. Bu projenin yayılarak diğer ilçelere de örnek olmasını istiyorum. Bir tek burada olmamalı, diğer insanlar da kendi boş zamanlarında belediyelerin desteğini alarak böyle bir şey yapabilirler" dedi. Ortalama 20 kişilik bir sınıfta ekip olarak 3-4 öğretmenin görev yaptığını söyleyen Arı, "Matematik her şeyin temelini oluşturuyor. Çocukların en fazla bire bir derse ihtiyacı var. Burada emek ve zaman harcıyorum ama buna değiyor. Bir çocuk bir soruyu çözdüğünde çok mutlu oluyorum" diye konuştu.