C’mon People ilk yaşını kutladı

Karşıyaka'daki C'mon People, birinci yılını düzenlenen davetle kutladı. Geceye iş dünyasının ve İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'nın kalitesini koruyacak, buna hizmet edecek her türlü girişim başımızın üstündedir" dedi.

Karşıyaka'daki C'mon People, birinci yılını düzenlenen davetle kutladı. Geceye iş dünyasının ve İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'nın kalitesini koruyacak, buna hizmet edecek her türlü girişim başımızın üstündedir" dedi. Renkli kutlamaya Başkan Tugay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi eski Cumhuriyet Başsavcısı Celal Kocabaş, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Ege Engel Siz Derneği Başkanı İnci Sancak, Folkart Başkanı Mesut Sancak ve çok sayıda davetli katıldı.