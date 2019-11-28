‘Askıda Kariyer’ projesi başladı

İzmir'in eğitim ortak paydasında buluşan iki önemli sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği 'Askıda Kariyer' adlı yeni bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi başlattı.

İzmir'in eğitim ortak paydasında buluşan iki önemli sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği 'Askıda Kariyer' adlı yeni bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projenin tanıtım toplantısı geniş katılımla Mövenpick Otel'de yapıldı. Askıda Kariyer Projesi ile hukuk, mühendislik, sağlık bilimleri ve idari bilimler alanında eğitim gören maddi imkanı yetersiz öğrencilerin, açılan burs fonu ile maddi olarak desteklenmelerinin yanında mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, meslek hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.



'DESTEKÇİ OLACAĞIZ'



Toplantıya projeye ilham kaynağı olan mezun TEV bursiyerleri Çağla Tokuzun katılarak projeyi anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, Prof.Dr.Ünal Aydın, Toyo İnk Ceo'su Yakup Benli, Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, Avukat Didem Özkardeş, TEV İzmir Onursal Başkanı Levent Sarıgözoğlu, Peryön Ege Bölge Şube Başkan Yardımcısı Ece Süeren Ok Opr. Dr Cem - Çiğdem Karas da söz alarak deneyimlerini paylaştılar ve sonuna kadar bu projenin destekçisi olacaklarını ilettiler.

NİDA ALADAĞ