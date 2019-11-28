İzmir'de su kesintisi 28 Kasım Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi duyurusu...

İZSU 28 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi mahalleler su kesintisinden etkilenecek? merak ediliyor. İşte İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ALİAĞA KALABAK

28.11.2019 saat 09:15 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI FUAT EDİP BAKSİ, ALPASLAN, ÇİÇEK, CENGİZHAN

28.11.2019 saat 10:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA ERZENE

28.11.2019 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BUCA GÖKSU

28.11.2019 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BUCA İNKILAP

28.11.2019 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. GAZİEMİR ATIFBEY

28.11.2019 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR BASIN SİTESİ, ARAP HASAN

28.11.2019 saat 10:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. KARABURUN MERKEZ

28.11.2019 saat 09:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. KONAK GÜZELYALI, GÖZTEPE

28.11.2019 saat 10:00 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KAZANLI, KIZILCAHAVLU, HACIHASAN, KEMER, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER

28.11.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.