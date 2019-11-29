Kaldırım taşı “silah” sayıldı

İzmir Menderes’te geçen yıl kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Tuğçe K’nin kafasına kaldırım taşı atan Okan Ş. öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

İzmir'de geçen yıl kendisine hakaret ettiği iddiasıyla bir kadının başına kaldırım taşı atarak ağır yaralayan sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. İzmir'in Menderes ilçesinde, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Tuğçe K'nin başına kaldırım taşı atarak ağır yaralayan Okan Ş, Menderes 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.



KISA MESAFEDEN VURDU



Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Tuğçe K'nin avukatı İbrahim Ayberk Çalışkan, olay günü Okan Ş'nin müvekkilin başına, kısa mesafeden hedef göstererek halk arasında "kaldırım taşı-parke taşı" olarak tabir edilen ağır, öldürmeye elverişli taş ile vurduğunu belirterek, suç aletinin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca saldırıya ve savunmaya elverişli olup, "silah" niteliği taşıdığını savundu. Müvekkilinin ciddi ameliyatlar geçirdiğini, sanığın eyleminin ve darbenin şiddetinin, öldürme kastının varlığını ortaya koyduğunu dile getiren Çalışkan, mahkemece "görevsizlik" kararı verilmesini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Hakim, Tuğçe K'nin kafasında çökme kırığı meydana gelmesi, darbe şiddeti gözetildiğinde Okan Ş'nin eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasının, ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.