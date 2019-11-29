İzmir'in Konak ilçesinde 30 yaşındaki Erdal Arslan'ın asayiş uygulama noktasında darp edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürerken yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde 30 yaşındaki Erdal Arslan'ın asayiş uygulama noktasında darp edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürerken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayda polisi suçlayan Erdal Arslan'ın suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi. Arslan'ın 6 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Bu arada olaya karışan polis memurunun 22 Kasım'da Valilik Makamınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.



KONTROLDE YAŞANDI



Olay, geçen 21 Kasım'da Basmane Faik Paşa Mahallesi'nde saat 15:30'da meydana gelmişti. Konak'ın Ballıkuyu semtinden Çankaya'ya taksi ile giden yüzde 60 engelli Erdal Arslan, asayiş uygulama noktasında polis tarafından durduruldu. İddiaya göre kimlik kontrolü sırasında birçok suçtan poliste kaydı bulunan Arslan ile sivil polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası darp edildiğini öne süren Arslan, Basmane Polis Merkezi'ne giderek polis memuru Bülent G. ile Murat T'den şikayetçi oldu. Bu arada yapılan incelemede Erdal Arslan'ın suç dosyası kabarık çıktı. Arslan'ın 'görevi yaptırmamak için direnme', 'uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve kasten yaralama'dan toplam 6 adet suç kaydo olduğu tespit edildi.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ



Konuyla ilgili İzmir Valiliği'nin internet sitesinden açıklama yapıldı. Olay sonrası şikayetçi olunması üzerine idari ve adli işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Olaya karışan Polis Memuru 22.11.2019 günü Valilik Makamınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi

METİN BURMALI