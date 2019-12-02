İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun (26) son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bir kadının olayın ardından kaçan Yunus O.'yu yakalamaya çalıştığı da görülüyor. Polis tarafından yakalanan Yunus O. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir'deki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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