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'deki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

02.12.2019, 16:36

'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun (26) son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bir kadının olayın ardından kaçan Yunus O.'yu yakalamaya çalıştığı da görülüyor. Polis tarafından yakalanan Yunus O. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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