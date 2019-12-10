İzmir Bergama'da cinayete kurban giden Okan Kartal son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Okan Kartal, Bergama Maltepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Bergama Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Suna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 yıldır Sertaç S. (26) ile aralarında husumet bulunan Hüseyin K., 35 KD 6656 plakalı hafif ticari araç ile arkadaşı Anıl K.'yı (26) da yanına alarak, yolda yürüyen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal'a (23) silahıyla 8 el ateş etti.

Sertaç S. saldırıdan yara almadan kurtulurken Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Kartal'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsisi tamamlanan Okan Kartal'ın cenazesini ailesi adli tıptan teslim aldı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kartal'ın cenazesi, Bergama Maltepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Bergama Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

IHA