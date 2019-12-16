Yüksek Mimar A. Okan Çağlar ve eşi Psikolog Nurçin İzgi Çağlar'ın öncülüğüyle sosyal medyada 'Sağlıklı Yaşıyoruz' ismiyle kurulan ve tanınmış doktorların aralarında bulunduğu topluluk, İzmir'de buluşma düzenledi. AKM'de gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, "Toplumda sağlıklı yaşama, sağlıklı beslenme bilinci yaygınlaşırsa hastalıklardan da korunmuş oluruz. Böylece devletin sağlık harcamaları da azalır. Sağlık konusunda koruyucu hekimliğin yaygınlaşarak desteklenmesi gerekir" dedi. Katılımcı doktorlar sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını düzenleme konusunda sunumlar yaptı.
■ MERT ALPDÜNDAR
■ MERT ALPDÜNDAR
‘Sağlıklı Yaşıyoruz’ İzmir’de toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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