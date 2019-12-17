Metro sesinden geceleri uyuyamıyorlar

Yeni Asır WhatsApp ihbar hattına gelen bir şikayete göre İzmir’in Konak ilçesi Güzelyalı semti 18/1 sokak, 5 numarada bulunan binada yaşayan vatandaşlar geceleri metro sesinden dolayı uyuyamıyor.

YENİ ASIR WHATSAPP İHBAR HATTI- 0537 276 35 81



İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semti 18/1 sokak, 5 numarada bulunan Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi yanındaki Ateş Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, yer altından geçen metro gürültüsü yüzünden uyuyamadıklarını söyledi.



BU BİR KABUS MAĞDURİYET

yaşayan apartman sakinleri, durumu Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezi (CİMER) ve Konak Belediyesi'ne şikayet ettiklerini belirterek cevapta gürültünün metro hattından kaynaklandığının tespit edildiği söylendi. Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nün cevap yazısında gece yapılan denetimde gürültünün binanın altından geçen metro hattından kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi. Sorunun İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerince değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği yazının ardından Yeni Asır'ı arayan vatandaşlar, bu kabustan acilen kurtulmak istediklerini söyledi.



İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semti 18/1 sokak, 5 numarada bulunan Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi yanındaki Ateş Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, yer altından geçen metro gürültüsü yüzünden uyuyamadıklarını söyledi.yaşayan apartman sakinleri, durumu Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezi (CİMER) ve Konak Belediyesi'ne şikayet ettiklerini belirterek cevapta gürültünün metro hattından kaynaklandığının tespit edildiği söylendi. Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nün cevap yazısında gece yapılan denetimde gürültünün binanın altından geçen metro hattından kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi. Sorunun İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerince değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği yazının ardından Yeni Asır'ı arayan vatandaşlar, bu kabustan acilen kurtulmak istediklerini söyledi.