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sesinden geceleri uyuyamıyorlar

Metro sesinden geceleri uyuyamıyorlar
Giriş Tarihi: 17.12.2019

WhatsApp ihbar hattına gelen bir şikayete göre ’in Konak ilçesi Güzelyalı semti 18/1 sokak, 5 numarada bulunan binada yaşayan vatandaşlar geceleri sesinden dolayı uyuyamıyor.

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İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semti 18/1 sokak, 5 numarada bulunan Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi yanındaki Ateş Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, yer altından geçen metro gürültüsü yüzünden uyuyamadıklarını söyledi.

BU BİR KABUS MAĞDURİYET
yaşayan apartman sakinleri, durumu Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezi (CİMER) ve Konak Belediyesi'ne şikayet ettiklerini belirterek cevapta gürültünün metro hattından kaynaklandığının tespit edildiği söylendi. Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nün cevap yazısında gece yapılan denetimde gürültünün binanın altından geçen metro hattından kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi. Sorunun İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerince değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği yazının ardından Yeni Asır'ı arayan vatandaşlar, bu kabustan acilen kurtulmak istediklerini söyledi.

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