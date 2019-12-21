İzmir'de elektrik kesintisi 21 Aralık Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor? soruları İzmirliler tarafından merak ediliyor. GDZ Elektrik 21 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisine dair detaylar...

ALİAĞA 09:0017:00 SAMURLU MAHALLESİ,SAMURLU KÖYÜ-ÜÇ-B-HAFRİYAT,ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR,DUYGU GÜL ŞİMŞEK -BÜYÜK KARCI OTO-SEDEFELEKTRİK-İDSDEMİR-TEKNOPETAYAYDINPETROL-BOTAŞ-ÜÇSEL KASALI KAMYON MOTOR.TAŞIYICILARE KOOP GES-GENEL ELEKTRİK,ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK,DELSAN ASFALTLAMA ,SELMARİN LİMAN