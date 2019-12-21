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'de elektrik kesintisi 21 Aralık Cumartesi! ?

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Aralık Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

21.12.2019, 12:53

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor? soruları İzmirliler tarafından merak ediliyor. GDZ Elektrik elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisine dair detaylar...

ALİAĞA

09:0017:00 SAMURLU MAHALLESİ,SAMURLU KÖYÜ-ÜÇ-B-HAFRİYAT,ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR,DUYGU GÜL ŞİMŞEK -BÜYÜK KARCI OTO-SEDEFELEKTRİK-İDSDEMİR-TEKNOPETAYAYDINPETROL-BOTAŞ-ÜÇSEL KASALI KAMYON MOTOR.TAŞIYICILARE KOOP GES-GENEL ELEKTRİK,ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK,DELSAN ASFALTLAMA ,SELMARİN LİMAN

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