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'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

24.12.2019, 23:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019,23:30

'de pazar günü başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisi nedeniyle çok sayıda vatandaş bidonlarla tankerlerden su almak için sıra bekledi. Bu sürede etkili olan sağanağı fırsat bilen Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), kesintiye dikkati çekmek amacıyla sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı.

Kentte pazar günü başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisi nedeniyle çok sayıda vatandaş bidonlarla tankerlerden su almak için sıra bekledi.

Bu sürede etkili olan sağanağı fırsat bilen Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), kesintiye dikkati çekmek amacıyla sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla banyo yapan 2 arkadaş, eylemlerinin ardından havluyla kurulandı.

'İşte o anlar'

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