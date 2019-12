Çile İzmirim çile

İki gündür yağan yağmurda altyapı yetersizliği yüzünden su içinde kalan kentte 60 saatlik su kesintisi, sıkıntının tuzu biberi oldu. Damacanalarla tanker kuyruğunda bekleyen insanlar adeta burunlarından soludu

İzmir'in Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamı ile Konak'ın ise bir bölümünde yaşanan 60 saatlik su kesintisi İzmirlileri isyan ettirdi. Tahtalı Barajı'ndan arıtma tesisine giden ana borunun patlamasıyla meydana gelen kesinti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu tepkilerden nasibini aldı. İzmirliler Soyer'e, "Bu ayki faturalarda özür dilensin ve şişirilmiş fatura gelmesin" çağrısında bulundu. Bu arada dün de İzmirliler, kentin çok büyük bir bölümünde su ihtiyaçlarını mahallelerine gelen tankerlerden giderdi. Ellerinde damacana ve su şişeleriyle sıraya geçen İzmirliler, büyük çile çekerken adeta burunlarından soluyordu.





YEDEKLEME SİSTEMİ



Önceki gün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Tahtalı Barajı'ndan gelen ana isale hattında, basınç artışı nedeniyle oluşan arızanın giderilmesi için seferberlik ilan ettik. Tahtalı Baraji'ndan gelen ana hattaki arızayı gidermeye çalışıyoruz. Sıkıntının tekrarlanmaması için gerekli yedekleme sistemi çalışmalarını da başlattık" ifadelerini kullandı.



"HAK ETMİYORUZ!"



Öte yandan, kentin altyapı yetersizliği yüzünden yağmurla birlikte büyük sıkıntı yaşayan İzmirliler için 60 saatlik su kesintisi, sabır taşıran damla oldu. Yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan İzmirliler, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Karabağlar, Gaziemir ve Buca'da da, pet şişe ve kovalarla su tankerlerinin arkasında kuyruk olan vatandaşlar da, "Bu çağda bu çileyi hak etmiyoruz" diye isyan etti.





DAĞ: POPÜLİZMDE ZİRVEYİ GÖRECEĞİNİZE...



İzmir'de meydana gelen su kesintilerine bir eleştiri de AK Partili Hamza Dağ'dan geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğinizden beri "Renkli" hayaller çizerek popülizmde zirveyi göreceğinize, şehrin şebekesiyle ilgilenme zahmetinde bulunsaydınız, bugün İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmazdınız."



'HALK SU KUYRUĞUNDA, BUNLAR İHALE KUYRUĞUNDA!'



İzmir'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın, CHP'li bir belediye meclis üyesinin kendisinden çiçek ihalesi istediği ve ilçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması işini CHP İlçe Başkanı'nın ihalesiz talep ettiği yönündeki açıklamalarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda" dedi. Kaya, Halil Arda'nın Cumhuriyet Savcılığı'na gitmesi gerektiğini de söyledi.

İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

YAĞMUR SUYU İLE YIKANDILAR!



Su kesintisine en renkli protesto Kenan Doğan ve Taner Şıray isimli iki vatandaştan geldi. Yağmur suyunda duş alan Doğan, "Bizi ne hale düşürdüler. 60 saat su kesintisi mi yapılır?" dedi.

İzmirliler su kesintisi ve sele sosyal medyadan tepki yağdırıyor

KESİNTİNİN ÖZRÜNÜ FATURALARDA DİLEYİN!



Susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşayan İzmirliler, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi:



Umut-yok: Bu ayki faturalarda özür dilensin ve şişirilmiş fatura gelmesin diye düşünüyorum. Sizce çok mu ütopik düşünüyorum başkanım?



Burcu: Zahmet etmeyin ya ne gerek var değil mi? Yıl oldu 2020 hala bu sorunlarla bizi uğraştırıp milletin ağzına düşürüyorsunuz ya... Ateşi Yakan

Bilge: Hadi bakalım... Şu kaldırım yenileme işi ile parkları bozup bozup tekrar yapma yerine biraz da altyapıya yönelseniz...



Hasan Erdoğan: Sanatçı getireceğine su getir. Taylan: Sayın Başkan bundan sonraki harekât planınız İZSU müdürünü görevden almak olmalı...



Atakan Ay: Keşke bu musibet İzmirlinin başına gelmeden bu icraatlara başlasaydınız, insanlar için öncelik, muhakkak ki yaşam kaynağı sudadır.





EKSİK OLMAYIN!



İlker İlgen: Maliyet önemli başkanım. Bakın ödeme emri göndermişsiniz. Ben de ödemeyeceğimi söyleyen bir dilekçe gönderdim. Ödemeyeceğim bilginiz olsun.



Yiğithan: Başkanım çok iyi çalışıyorsunuz! Suları kestiniz 3 gün yağmur yağdırdınız. Başımızdan eksik olmayın!



Selim Ateş: Masallar, masallar, masallar...



Nazım: Bu ayki faturalara özür yazısı ve indirim olursa daha uygun olur insanlar için...



Wasp: Attan düşmeden önce bu tedbirleri alsak olmaz mıydı?



Buğra: Türkiye'nin en büyük köyü olduğumuz bir kez daha kanıtlandı. 'SU YOKSA KOLA VAR'



İbrahim: Yav he he! Yıllardır duyduğumuz ama her sene birkaç kez yaşanan su kesintisi işte...



Efe: Su yoksa kola içsinler, ceketini koysan kazanırsın...



Ayça Aksu: Susuz bıraktığınız gibi tanker de göndereydiniz bari. Göztepe zengindir diye mi yollamadınız?



El Capitan: Ya bırakın kardeşim! Her sene yağmur yağınca aynı problem!



'GOLÜ YEDİNİZ BİLE'



Hüseyin Budbul: Koca Büyükşehir Belediyesi'nin acil eylem planında ne yazıyor merak ediyorum.



Deniz Aygun: İdeolojik gerekçeyle oy alıyorsunuz tamam ama İzmirlinin de biraz hizmet almaya hakkı yok mu?



Malgin35: Sayın Başkan, kusura bakmayın ama golü yediniz.



Serkan: Başkanım çay içtiğim karton bardağı su ile çalkalayıp kahve içmeye çalıştım. Çılgın tatlar keşfediyorum.

