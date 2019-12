Menemen'de ağaçların kesildiği parkta inşaat başladı

İzmir'in Menemen ilçesindeki Şehir Parkında CHP'li belediye tarafından ağaçların kesilmesi tepki görürken, alanda inşaat yükselmeye başladı. Menemen Çevre ve Dayanışma platformu üyeleri, pakta yükselen inşaata tepki gösterdi.

Menemen ilçesinde, şehir parkındaki ağaçların kesilmesi yoğun tepki görmüştü. Ağaçların kesildiği alanda ise inşaat çalışmaları başladı. Bölgeye kafe yapılacağı öğrenilirken, ağaçların kesildiği bazı alanlar betonlaştırıldı. Belirli bir plan dahilinde ilerlediği gözlenen inşaatın tuğlalarla örüldüğü gözlendi.



Parkta bulunan bazı ağaçların kesilmesi tepki çekmişti



"HER YIKILAN BAHÇELİ EVLE AĞAÇLARIMIZI DA KAYBETTİK"

Ağaçların kesilmesi, çevrecileri de ayaklandırdı. Menemen Çevre ve Dayanışma platformu üyeleri, CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a tepki gösterdi. Çevreciler yaptığı basın açıklamasında, "belediyenin ağaç kesmiyoruz, ağaç dikiyoruz" dedikleri bölgede tüm ağaçları kestiğini öne sürerek, koşu yolu üzerine ve yeşil alana kafe yapımının durdurulmasını istedi.







Menemen'in tarihi Taşhan avlusunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Ercan Dedecan, "Menemen Şehir Parkı'nda büyük hızla inşaatı süren yapı ve bu inşaat için kesilen ağaçlar Menemen'de hassasiyetle takip ediliyor. Hepimiz biliyoruz ki ilçe merkezimiz günden güne betona teslim oldu. Her yıkılan bahçeli evle ağaçlarımızı da kaybettik. Kaldırımlardaki saksılarla yetiniyoruz. Yeşil alan olan Şehir Parkımızdaki bu inşaat kent suçudur" dedi.



Platform üyelerinden Mustafa Aydın da, "Menemen uzun yıllardır imar ihmalleri ve işgalleri haşır neşir olmaktadır. Biz buna bugüne kadar bir çare üretememizden dolayı hepimizin öz eleştiri yapması gerekiyor. Bu noktada bu yapı inşallah durdurulur ve bu bir başlangıç olur. Bundan sonra da Menemen'de yapılacak her tür yasa dışı işe hep birlikte omuz omuza bir direniş gösterme şansını yakalarız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.





"BU BÖLGEDE DE SOSYAL DONATI ALANI YAPIYORUZ"

Öte yandan, Menemen Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Menemen Şehir Parkı'nda ağaçların kesildiğine dair çıkan haberleri yalanlamış, hastalıklı ağaçların kesildiğini ve yerine 14 yeni ağaç dikileceğini duyurmuştu.





Ağaçların kesildiği yerde şimdi inşaat yükseliyor



Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da "Menemen ve Menemenlinin ihtiyacı olabilecek her şeyi düşünüyor ve uyguluyoruz. Menemen'de bu yönde eksiklikler vardır ve biz de bu bölgede de sosyal donatı alanı yapıyoruz" dedi.

Kafe yapmak için ağaçları kestiler