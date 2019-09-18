Kafe yapmak için ağaçları kestiler

İzmir'in Menemen ilçesinde kahve firmasının yaptığı ağaç katliamına vatandaşlar tepki gösterdi. İddiaya göre, Menemen Belediyesi'ne ait parkın içinde bulunan ağaçlar, kahve firmasına kiralandıktan sonra kesildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde kahve firmasının yaptığı ağaç katliamına vatandaşlar tepki gösterdi. İddiaya göre, Menemen Belediyesi'ne ait parkın içinde bulunan ağaçlar, kahve firmasına kiralandıktan sonra kesildi.



'GECE HALLETTİLER'



Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, "Kimse görmesin ve müdahale etmesin diye gece ağaçları kesmişler. Bütün işi gece halletmişler. Akşam yerinde olan ağaçlar sabah bir uyandık yok. Böyle vicdansızlık olmaz. Bir ağacın yetişmesi yıllar alıyor. Keserken vicdanları da sızlamıyor. Bu yapılan caniliktir" diye konuştular.



'DENETİM VE CEZA'



Çocukların geleceğinin çalındığını söyleyen vatandaşlar, "Yetkililerden bu tarz olayların önüne geçmelerini istiyoruz. Daha fazla denetim ve daha fazla cezalandırma olsun. Kahve firması kafasına göre ağaçları nasıl kesebilir? Bir an önce gereken müdahale yapılsın" dediler.