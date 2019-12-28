İZENERJİ gıda yardımı ödemelerini yeni yıla bıraktı

Yeni Asır'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ şirketinde Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşerondan kadroya geçen ve büyük çoğunluğu güvenlik görevlisi olan 4 bin 500 çalışana aylardır gıda yardımı ödemesi yapmadığını ortaya koyan dünkü haberi yankı uyandırdı.

Yeni Asır'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ şirketinde Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşerondan kadroya geçen ve büyük çoğunluğu güvenlik görevlisi olan 4 bin 500 çalışana aylardır gıda yardımı ödemesi yapmadığını ortaya koyan dünkü haberi yankı uyandırdı. Daha önce işçilere ödeme konusunda net bir bilgi vermeyen İZENERJİ yönetimi, Yeni Asır'ın haberi üzerine işçilere 1700 lirayı bulan gıda yardımı alacaklarının önümüzdeki Ocak ve Şubat aylarında ödeneceği sözünü verdi.



YENİ ASIR DEVREDEYDİ



Belediye, içinde bulunulan süreçte işçilerin büyük bölümünün 170 lira olan yol paralarını artırma kararı almıştı. 4 bin 500 işçiye market çeki şeklinde 425 lira gıda desteği sağlanması kararı alınırken işçilerin büyük bölümünün 170 lira civarında olan yol parası yardımının da 312 liraya çıkarıldığı bildirilmişti. Bu gelişmenin ardından 4 bin 500 çalışana sadece Temmuz'dan 15 gün ve Ağustos ayının gıda yardımının ödendiği bildirildi. İşçilere o tarihten bu yana gıda yardımı parasının ödenemediği ortaya çıktı. Yeni Asır, bunu dün ilk sayfasından duyurdu. Ardından harekete geçmek zorunda kalan İZENERJİ yönetimi, daha önce net bir bilgi vermediği 4 bin 500 çalışana biriken 1700 liralık alacaklarının yarısının 20 Ocak, diğer yarısının da 20 Şubat'ta ödeneceğini duyurdu. Yılbaşı öncesi en azından 1700 liranın bir kısmının ödenmesini bekleyen işçiler ise hayal kırıklığa uğradı. İşçiler, "Yılbaşı öncesi ödeme yapılmasını bekliyorduk. Planlarımızı buna göre yapmıştık" sözleriyle tepki gösterdi.

ERHAN GÜLENÇ

İZENERJİ'de 4 bin 500 işçinin yemek parası ödenmedi