İşte İzmir'deki nöbetçi eczanelerin listesi- 01 Ocak 2020 Çarşamba

1 Ocak 2020 Çarşamba gününün resmi tatil olmasıyla birlikte İzmir'deki nöbetçi eczaneler merak konusu oldu. Binlerce kişi İzmir'de en yakınında bulunan nöbetçi eczaneler hakkında bilgi edinmeye çalıştı. İşte 1 Ocak Çarşamba İzmir'deki nöbetçi eczanelerin listesi...
2020 yılının gelişi İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku ile kutlandı. Yeni yılın ilk günü (01 Ocak 2020 Çarşamba) bir çok dükkan ve işyerinin kapalı olması nedeniyle 'İzmir'de en yakın nöbetçi eczane nerede?' sorusu merak konusu oldu. Binlerce vatandaş İzmir'deki nöbetçi eczaneleri araştırdı. İşte 01 Ocak 2020 Çarşamba günü İzmir'de açık olan eczanelerin listesi...
İŞTE İZMİR'DEKİ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ
|ALİAĞA
|ÇIGDEM ECZANESİ
|KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B
|2326164243
|ALSANCAK
|DUYGU ECZANESİ
|AKDENİZ MH.MİMAR KEMALETTİN CD. NO:8
|02324831263
|ALSANCAK
|PALANDUZ ECZANESİ
|VASIF ÇINAR BULVARI NO:15/B ALSANCAK KONAK
|2324649323
|ALTINDAĞ24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ
|ECE SARI ECZANESİ
|BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
|02324337033
|ATATÜRK - OSMANGAZİ24:00DEN SONRA- BORNOVA 3
|NİLÜFER ECZANESİ
|OSMANGAZİ MAH. 597 SK. NO:52/A
|02323719876
|AYRANCILAR
|EBRU ECZANESİ
|MUSTAFA KEMALPAŞA MH. 56/2 SK. NO:9/7 AYRANCILAR
|02323365293
|BALÇOVA
|MERT ECZANESİ
|FEVZİ ÇAKMAK MH. CENGİZ TOPEL SK. NO:11/A BALÇOVA
|02323457745
|BASIN SİTESİ
|AYSU ECZANESİ
|177/9 SK. NO:16/A AKEVLER
|02322469190
|BAYRAKLI
|BAYRAKLI SINEM ECZANESİ
|TEPEKULE MAH. 2120/2 SOK. NO:38
|2323451714
|BERGAMA
|ÖZÇOBAN ECZANESİ
|ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:7 BERGAMA-IZMIR
|2326325016
|BEYDAĞ01:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.
|AKTEPE ECZANESİ
|CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
|02325927649
|BORNOVA 1
|YENİ SELİN ECZANESİ
|ERGENE MAH. 458 SK. NO :11/B
|02323735668
|BORNOVA 2
|TARIMCI ECZANESİ
|KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:18/A
|2323420504
|BORNOVA 3
|YENİ ARZUM ECZANESİ
|MANAVKUYU MH. DUMLUPINAR CD. NO:65/B
|02329995929
|BOZYAKA
|BURÇAK ECZANESİ
|BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104 BOZYAKA
|02322621058
|BUCA 1
|NUR ECZANESİ
|150 SOK. NO:20/B
|2324268489
|BUCA 2
|YENI EMRE ECZANESİ
|ISMAIL SIVRI CAD. 222 SOK. NO:126/A
|2324200407
|ÇAMDİBİ
|FIRUZE ECZANESİ
|5234 SOK. NO:22/A ÇAMDIBI
|2324612616
|ÇANDARLI
|FATİH ECZANESİ
|ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO. 10/1
|02326732676
|ÇEŞME
|FATIH ECZANESİ
|5065 SOK.NO:35/C ILICA- ÇESME
|02327231888
|ÇİĞLİ
|ASLAN ECZANESİ
|YENİ MAHALLE MH. 8764/5 SK. NO:22A
|02323290494
|DİKİLİ
|BIRSEN ECZANESİ
|ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
|2326713510
|ESKİ FOÇA
|SUDE ECZANESİ
|ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
|2328127219
|ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME24:00DEN SONRA- BOZYAKA
|ÖZİREM ECZANESİ
|ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
|02322262699
|EŞREFPAŞA 1
|BURKAY ECZANESİ
|ATİLA MH. 464 SK.NO.41
|02322623491
|EVKA 124:00DEN SONRA- BUCA 1
|DENIZ ECZANESİ
|UFUK MH.ISTIKLAL CAD. NO:76/B
|2324528026
|GAZİEMİR
|ATA ECZANESİ
|GAZİ MH. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO:39/2A
|02322515187
|GEDİZ
|VERESELİ GEDİZ DEFNE ECZANESİ
|İNÖNÜ MH. 682/13 SK. NO:1/A
|02322756868
|GÜLTEPE24:00DEN SONRA- YENİŞEHİR
|EZGI DENIZ ECZANESİ
|GAZI CAD. NO:126/1A-BGÜLTEPE
|2324597954
|GÜMÜŞPALA24:00DEN SONRA - KARŞIYAKA 4
|YENİ GİRNE ECZANESİ
|SOĞUKKUYU MAH. 1847/18 SOK. NO:2/A
|02320000000
|GÜZELBAHÇE24:00DEN SONRA- NARLIDERE
|GÜLHAYAT ECZANESİ
|KAHRAMANDERE MAH. SEHIT KEMAL SOK.NO:148/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
|02322346479
|HATAY
|GÜNDAY ECZANESİ
|FAHRETTIN ALTAY MAH. 65/12 SOK.NO.4/B KARBAGLAR-IZMIR
|2322787603
|İNCİRALTI
|AKARSU ECZANESİ
|M.PAŞA CD. NO:281/B
|02322778881
|KARABAĞLAR
|RÜYA ECZANESİ
|UGUR MUMCU MAH 4171 SK NO:5/B KARABAGLAR IZMIR
|2322373756
|KARABURUN19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.
|SAADET ECZANESİ
|İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
|02327313397
|KARŞIYAKA 1
|KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ
|DONANMACI MAH. 1728 SOKAK NO:67/1-A KARSIYAKA/IZMIR
|2323687475
|KARŞIYAKA 2
|SEYHUN ECZANESİ
|BAHARİYE MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:30/A
|02323230135
|KARŞIYAKA 3
|DAMLA ECZANESİ
|1735 SOKAK NO:202/A KARSIYAKA/IZMIR
|2323372730
|KARŞIYAKA 4
|AKGÜL ECZANESİ
|1671 SOKAK NO:160/1 KARSIYAKA
|02323689661
|KEMALPAŞA
|YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ
|SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A
|02328789199
|KINIK
|ÖZÇIMENLI ECZANESİ
|TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
|2326874342
|KİRAZ
|01-Eyl ECZANESİ
|ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
|02325722697
|MENDERES
|NUR ECZANESİ
|KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES
|02327822200
|MENEMEN
|ISIK ECZANESİ
|KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6
|2328320967
|MİTHATPAŞA
|SIBEL ECZANESİ
|M,THATPASA CAD. NO:374/A KONAK
|02324845838
|MORDOĞAN19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.
|MORDOGAN EGE ECZANESİ
|MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
|02327375520
|NARLIDERE
|YENI ERDEM ECZANESİ
|NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
|2322380724
|ÖDEMİŞ
|ERSİN ECZANESİ
|ZAFER MH. KARAASLANOĞLU SK. NO:6/A
|02325431829
|ÖZDERE21:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.
|DERİN ECZANESİ
|ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
|02327974318
|PINARBAŞI24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ
|SIMA ECZANESİ
|GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
|02324795435
|SARNIÇ24:00DEN SONRA- GAZİEMİR
|NESRIN ECZANESİ
|ATATÜRK MH.1045/1 SOK.NO.7/A
|2322813808
|SEFERİHİSAR
|ERTEM ECZANESİ
|HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
|02327433311
|SELÇUK
|YUNUS EMRE ECZANESİ
|ATATÜRK MAH. LIENZ SOKAK 13/A
|2328923393
|ŞİRİNYER
|YENI ÜNAL ECZANESİ
|INÖNÜ MAH.MENDERES CAD. NO:188/A
|2324876395
|TİRE
|IDIL ECZANESİ
|YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5
|02325001600
|TORBALI
|DEVAKENT ECZANESİ
|TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A
|02328555566
|URLA
|ÇINAR ECZANESİ
|YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A
|02327541935
|ÜÇYOL
|ÖDEMIS ECZANESİ
|INÖNÜ CAD.NO:10/A
|2322275779
|YENİ FOÇA24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.
|YENICE ECZANESİ
|ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
|2328147146
|YENİ ŞAKRAN21:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.
|YENI SAKRAN ECZANESİ
|SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
|2326288828
|YENİŞEHİR
|KÜÇÜK OZAN ECZANESİ
|YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK
|2324335249
|YEŞİLYURT24:00DEN SONRA- BASIN SİTESİ
|PAMUKKALE ECZANESİ
|ORDU CAD. NO:261/A YESILYURT
|2322325752
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