  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İşte İzmir'deki nöbetçi eczanelerin listesi- 01 Ocak 2020 Çarşamba

İşte 'deki nöbetçi eczanelerin listesi- 01 Ocak 2020 Çarşamba

İşte İzmir'deki nöbetçi eczanelerin listesi- 01 Ocak 2020 Çarşamba

01.01.2020, 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020,17:10

1 Ocak 2020 Çarşamba gününün resmi tatil olmasıyla birlikte 'deki nöbetçi eczaneler merak konusu oldu. Binlerce kişi İzmir'de en yakınında bulunan nöbetçi eczaneler hakkında bilgi edinmeye çalıştı. İşte 1 Ocak Çarşamba İzmir'deki nöbetçi eczanelerin listesi...

2020 yılının gelişi İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku ile kutlandı. Yeni yılın ilk günü (01 Ocak 2020 Çarşamba) bir çok dükkan ve işyerinin kapalı olması nedeniyle 'İzmir'de en yakın nöbetçi eczane nerede?' sorusu merak konusu oldu. Binlerce vatandaş İzmir'deki nöbetçi eczaneleri araştırdı. İşte 01 Ocak 2020 Çarşamba günü İzmir'de açık olan eczanelerin listesi...

İŞTE İZMİR'DEKİ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

ALİAĞA ÇIGDEM ECZANESİ KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B 2326164243
ALSANCAK DUYGU ECZANESİ AKDENİZ MH.MİMAR KEMALETTİN CD. NO:8 02324831263
ALSANCAK PALANDUZ ECZANESİ VASIF ÇINAR BULVARI NO:15/B ALSANCAK KONAK 2324649323
ALTINDAĞ24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ ECE SARI ECZANESİ BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ 02324337033
ATATÜRK - OSMANGAZİ24:00DEN SONRA- BORNOVA 3 NİLÜFER ECZANESİ OSMANGAZİ MAH. 597 SK. NO:52/A 02323719876
AYRANCILAR EBRU ECZANESİ MUSTAFA KEMALPAŞA MH. 56/2 SK. NO:9/7 AYRANCILAR 02323365293
BALÇOVA MERT ECZANESİ FEVZİ ÇAKMAK MH. CENGİZ TOPEL SK. NO:11/A BALÇOVA 02323457745
BASIN SİTESİ AYSU ECZANESİ 177/9 SK. NO:16/A AKEVLER 02322469190
BAYRAKLI BAYRAKLI SINEM ECZANESİ TEPEKULE MAH. 2120/2 SOK. NO:38 2323451714
BERGAMA ÖZÇOBAN ECZANESİ ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:7 BERGAMA-IZMIR 2326325016
BEYDAĞ01:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. AKTEPE ECZANESİ CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG 02325927649
BORNOVA 1 YENİ SELİN ECZANESİ ERGENE MAH. 458 SK. NO :11/B 02323735668
BORNOVA 2 TARIMCI ECZANESİ KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:18/A 2323420504
BORNOVA 3 YENİ ARZUM ECZANESİ MANAVKUYU MH. DUMLUPINAR CD. NO:65/B 02329995929
BOZYAKA BURÇAK ECZANESİ BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104 BOZYAKA 02322621058
BUCA 1 NUR ECZANESİ 150 SOK. NO:20/B 2324268489
BUCA 2 YENI EMRE ECZANESİ ISMAIL SIVRI CAD. 222 SOK. NO:126/A 2324200407
ÇAMDİBİ FIRUZE ECZANESİ 5234 SOK. NO:22/A ÇAMDIBI 2324612616
ÇANDARLI FATİH ECZANESİ ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO. 10/1 02326732676
ÇEŞME FATIH ECZANESİ 5065 SOK.NO:35/C ILICA- ÇESME 02327231888
ÇİĞLİ ASLAN ECZANESİ YENİ MAHALLE MH. 8764/5 SK. NO:22A 02323290494
DİKİLİ BIRSEN ECZANESİ ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR 2326713510
ESKİ FOÇA SUDE ECZANESİ ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA 2328127219
ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME24:00DEN SONRA- BOZYAKA ÖZİREM ECZANESİ ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR 02322262699
EŞREFPAŞA 1 BURKAY ECZANESİ ATİLA MH. 464 SK.NO.41 02322623491
EVKA 124:00DEN SONRA- BUCA 1 DENIZ ECZANESİ UFUK MH.ISTIKLAL CAD. NO:76/B 2324528026
GAZİEMİR ATA ECZANESİ GAZİ MH. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO:39/2A 02322515187
GEDİZ VERESELİ GEDİZ DEFNE ECZANESİ İNÖNÜ MH. 682/13 SK. NO:1/A 02322756868
GÜLTEPE24:00DEN SONRA- YENİŞEHİR EZGI DENIZ ECZANESİ GAZI CAD. NO:126/1A-BGÜLTEPE 2324597954
GÜMÜŞPALA24:00DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 YENİ GİRNE ECZANESİ SOĞUKKUYU MAH. 1847/18 SOK. NO:2/A 02320000000
GÜZELBAHÇE24:00DEN SONRA- NARLIDERE GÜLHAYAT ECZANESİ KAHRAMANDERE MAH. SEHIT KEMAL SOK.NO:148/A GÜZELBAHÇE/IZMIR 02322346479
HATAY GÜNDAY ECZANESİ FAHRETTIN ALTAY MAH. 65/12 SOK.NO.4/B KARBAGLAR-IZMIR 2322787603
İNCİRALTI AKARSU ECZANESİ M.PAŞA CD. NO:281/B 02322778881
KARABAĞLAR RÜYA ECZANESİ UGUR MUMCU MAH 4171 SK NO:5/B KARABAGLAR IZMIR 2322373756
KARABURUN19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. SAADET ECZANESİ İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A 02327313397
KARŞIYAKA 1 KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ DONANMACI MAH. 1728 SOKAK NO:67/1-A KARSIYAKA/IZMIR 2323687475
KARŞIYAKA 2 SEYHUN ECZANESİ BAHARİYE MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:30/A 02323230135
KARŞIYAKA 3 DAMLA ECZANESİ 1735 SOKAK NO:202/A KARSIYAKA/IZMIR 2323372730
KARŞIYAKA 4 AKGÜL ECZANESİ 1671 SOKAK NO:160/1 KARSIYAKA 02323689661
KEMALPAŞA YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A 02328789199
KINIK ÖZÇIMENLI ECZANESİ TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR 2326874342
KİRAZ 01-Eyl ECZANESİ ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A 02325722697
MENDERES NUR ECZANESİ KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES 02327822200
MENEMEN ISIK ECZANESİ KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6 2328320967
MİTHATPAŞA SIBEL ECZANESİ M,THATPASA CAD. NO:374/A KONAK 02324845838
MORDOĞAN19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. MORDOGAN EGE ECZANESİ MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10 02327375520
NARLIDERE YENI ERDEM ECZANESİ NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B 2322380724
ÖDEMİŞ ERSİN ECZANESİ ZAFER MH. KARAASLANOĞLU SK. NO:6/A 02325431829
ÖZDERE21:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. DERİN ECZANESİ ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B 02327974318
PINARBAŞI24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ SIMA ECZANESİ GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A 02324795435
SARNIÇ24:00DEN SONRA- GAZİEMİR NESRIN ECZANESİ ATATÜRK MH.1045/1 SOK.NO.7/A 2322813808
SEFERİHİSAR ERTEM ECZANESİ HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A 02327433311
SELÇUK YUNUS EMRE ECZANESİ ATATÜRK MAH. LIENZ SOKAK 13/A 2328923393
ŞİRİNYER YENI ÜNAL ECZANESİ INÖNÜ MAH.MENDERES CAD. NO:188/A 2324876395
TİRE IDIL ECZANESİ YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5 02325001600
TORBALI DEVAKENT ECZANESİ TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A 02328555566
URLA ÇINAR ECZANESİ YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A 02327541935
ÜÇYOL ÖDEMIS ECZANESİ INÖNÜ CAD.NO:10/A 2322275779
YENİ FOÇA24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YENICE ECZANESİ ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA 2328147146
YENİ ŞAKRAN21:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YENI SAKRAN ECZANESİ SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B 2326288828
YENİŞEHİR KÜÇÜK OZAN ECZANESİ YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK 2324335249
YEŞİLYURT24:00DEN SONRA- BASIN SİTESİ PAMUKKALE ECZANESİ ORDU CAD. NO:261/A YESILYURT 2322325752
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte İzmir'deki nöbetçi eczanelerin listesi- 01 Ocak 2020 Çarşamba haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN