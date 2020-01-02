İzmir Karabağlar’daki silahlı saldırının şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı! İzleri görünce bakakaldılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün gece saatlerinde bir araca yönelik silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 90 küsur kurşunun çevredeki ev, araba ve iş yerlerine isabet ettiği görüldü. Gün aydınlanınca numaralandırılmış kurşun izlerine bakakalan çevre sakinleri, büyük panik yaşadıklarını anlattı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kalabalık bir grup, bir araca ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu dehşet dolu anlar yaşandı. Saldırı sonucunda o sırada tesadüfen yoldan geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) ağır yaralandı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ