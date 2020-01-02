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'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı

02.01.2020, 12:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020,12:31

'in Karabağlar ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde kalabalık bir grubun bir otomobile ateş açması sonucu yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakar'ın (40) hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

AA

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