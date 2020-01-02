İzmir'deki kanlı pusuda ölenlere veda

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir araca yönelik gerçekleşen silahlı pusuda çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden iki kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Motorlu kurye Sadullah Serkan Kara'nın cenazesinde ise baba Hüseyin Kara, gözyaşlarına boğuldu, ayakta durmakta güçlük çekti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, elleri silahlı bir grup beyaz bir otomobilin geçişi sırasında aracı kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızla bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralanmış ve hastanede ölmüştü.

Saldırıya kurban giden şahısların cenazeleri, yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.



BABASI GÖZYAŞLARIYLA CENAZE NAMAZINI KILDI

Silahlı pusuda hayatını kaybedenlerden motokurye Sadullah Serkan Kara'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Siparişi teslim ettikten sonra iş yerine dönerken hayatını kaybeden Kara'nın babası Hüseyin Kara, oğlunun cenaze namazını gözyaşları içinde kıldı. İki çocuk babası Sadullah Serkan Kara'nın cenazesinde ailesi, yakınları ve motokurye iş arkadaşları gözyaşlarına engel olamadı. Kara'nın cenazesi, Karabağlar Durmuş Akkaş Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi.

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Sadullah Serkan Kara'yı son yolculuğuna uğurlamaya gelen çalışma arkadaşı Burhan Akgül, "Saat 11 sıralarında biz de her motorcu gibi oradan geçiyorduk. 4 dakika önce oradan ben geçtim; siparişi bıraktım. İş yerine geri döndüğümde Serkan'ın haberini aldık. Ondan sonra olay yerine gittiğimizde yerde yatıyordu zaten. Büyük bir ihtimal vefat etmişti arkadaşımız. Polis de çok fazla yaklaştırmadı. Yaşanan olayda hiçbir suçu yok. Serkan ile beraber bir vatandaşımız daha vefat etmiş. İnsanların hayatı pamuk ipliğine bağlı. İki tane çocuğu var. Babasız kalan çocuklar, başka bir şey yok yani" dedi.



"SİLAHLA ÖNÜMDEKİ ARABAYA ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR"

Silahlı pusunun ortasında kalarak hayatını kaybeden Sadullah Serkan Kara'nın bir başka çalışma arkadaşı olan Feyzullah Duran ise olay anını anlattı. Duran, "Aynı yerde çalışıyorduk zaten. Olay anında yoldan geçiyorduk. Bir anda arabanın arkasından bir grup çıktı. Silahla önümdeki arabaya ateş etmeye başladılar. Ben de gördüm ve başka bir arabanın arkasına saklandım. Sonrasında geri iş yerine geçiyordum. Baktım Serkan ağabey yerde yatıyor. İş yerindekilere haber verdim durumu. Hastanede de vefat ettiğini duyduk. Kendi halinde, işinde, ekmeğinde birisiydi, iki çocuk babasıydı" sözlerine yer verdi.



Kanlı pusuda yaşamını yitiren Lokman Çakır'ın cenazesi ise Eskiizmir Yıkık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.

İHA

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